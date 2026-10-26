Россия занимает первое место по запасам газа и второе - по добыче Кремль: Россия занимает первое место по запасам природного газа

Москва26 окт Вести.Россия находится на первом месте в мире по запасам природного газа и на втором – по добыче, продолжая диверсификацию поставок на Восток. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

Уточняется, что в последние годы Россией была существенно расширена ресурсная база и запущены новые газопроводы, образована перспективная отрасль сжиженного природного газа.

Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом отмечается в сообщении

Как заявил сегодня помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге в преддверии саммита Форума стран-экспортеров газа, Москва выступает ответственным участником международного газового рынка и надежным поставщиком.