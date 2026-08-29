Запасы угля в России достигли 273,2 млрд тонн на начало 2026 года

Минприроды: Россия занимает пятое место в мире по запасам угля Запасы угля в России достигли 273,2 млрд тонн на начало 2026 года

Москва29 авг Вести.Россия сохраняет позиции в пятерке мировых лидеров по запасам угля - на начало текущего года они составили 273,2 миллиарда тонн. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.

Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии рассказали в министерстве

В ведомстве отметили, что запасы угля в России на начало 2026 года достигли 273,2 миллиарда тонн, увеличившись за год на 825,6 млн тонн.

Однако Росстат фиксирует снижение темпов добычи. Так, в январе-июле текущего года показатель упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 249 млн тонн.