Москва25 авг Вести.Рынок угля переживает серьезную трансформацию благодаря быстрому росту стран Глобального Юга, которым в огромных количествах требуется этот вид топлива. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог Михаил Павлив.

Рынок угольный переживает серьезнейшую трансформацию. То есть сейчас говорят, что происходит возвращение к углю как к ископаемому энергоносителю, который вполне себе употребим. Больше последние технические инновации говорят о том, что, может быть, в горизонте 10 лет из него топливо для автомобилей будут получать, из угля. Плюс развивающейся экономике, мощнейшей экономике Глобального Юга требуется уголь в больших количествах рассказал Павлив

Он добавил, что при выполнении планов по развитию углехимической промышленности спрос на уголь вырастет настолько сильно, что России придется расконсервировать свои запасы.

Принято фундаментальное решение двигаться в направлении углехимии. Если выполнится вся та программа по углехимии на много лет, нам будет мало того, что есть. Придется расконсервировать то, что было при Союзе. Больше того, придется, вероятно, даже расконсервировать многое из того, что было закрыто после развала Союза, то есть после 1991 года заявил Павлив

По словам политолога, развитие угольной промышленности по всему миру означает, что Донбасс, богатый этим ресурсом, ждет светлое будущее.

Парадоксальным образом фундаментально, в силу как раз научно-технических изменений и структуры рынка мировой, энергетической, Донбасс впервые за многие-многие годы может действительно по части угольной отрасли смотреть с оптимизмом вперед заключил Павлив

Ранее сообщалось, что рост спроса на уголь в Азии обеспечил увеличение его экспорта из РФ. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 18%.