Путин: трудности в отрасли не мешают России быть второй в мире по запасам угля

Россия занимает второе место в мире по запасам угля, напомнил Путин Путин: трудности в отрасли не мешают России быть второй в мире по запасам угля

Москва30 авг Вести.Россия занимает второе место в мире по запасам угля, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается отрасль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, а также выразил им благодарность за упорный труд и преданность своему делу.

Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля. Третье по его экспорту, шестое в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке подчеркнул Путин

Президент добавил, что потребности в коксующемся и энергетическом угле на внутреннем рынке также полностью обеспечены. По словам Путина, по итогам прошлого года предприятия сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Кроме того, обратил внимание глава государства, в течение пяти лет производительность труда в отрасли увеличилась на 18%.

Россия продолжит развивать свою угольную промышленность, решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечения безопасности на производствах, улучшения качества жизни шахтерских семей, а также благоустройства городов и поселков, подчеркнул Путин.