Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной отрасли

Москва30 авг Вести.Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов российской угольной промышленности с Днем шахтера и выразил им благодарность за упорный труд и преданность своему делу.

Глава государства отметил значимый вклад горняков, инженеров, технологов и рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, а также северных, сибирских и дальневосточных угольных регионов в обеспечение энергетической безопасности, укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи России.

С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период - в восстановление разрушенных городов и предприятий подчеркнул Путин

Российский лидер добавил, что уголь, кокс, железная руда и другие полезные ископаемые остаются одной из основ экономики РФ.

Путин пожелал всем причастным к празднику здоровья и благополучия.