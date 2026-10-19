Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию по Ближнему Востоку

Пезешкиан выразил главе МИД РФ Лаврову благодарность за позицию по Ирану Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию по Ближнему Востоку

Москва19 окт Вести.Принципиальная позиция президента России Владимира Путина по поводу ситуации на Ближнем Востоке вызвала благодарность со стороны его иранского коллеги Масуда Пезешкиана.

Об этом иранский лидер заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую демонстрировали в связи с последними событиями сообщил Пезешкиан

Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал иранскому лидеру, что Путин ждет его на саммите Форума стран — экспортеров газа в Москве, который состоится в конце октября. Кроме того, российская сторона рассчитывает на двустороннюю встречу, подчеркнул Лавров.