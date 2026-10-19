Москва19 октВести.Принципиальная позиция президента России Владимира Путина по поводу ситуации на Ближнем Востоке вызвала благодарность со стороны его иранского коллеги Масуда Пезешкиана.
Об этом иранский лидер заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую демонстрировали в связи с последними событиямисообщил Пезешкиан
Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал иранскому лидеру, что Путин ждет его на саммите Форума стран — экспортеров газа в Москве, который состоится в конце октября. Кроме того, российская сторона рассчитывает на двустороннюю встречу, подчеркнул Лавров.