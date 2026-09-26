Москва26 сен Вести.Атомная энергетика является важнейшей частью стратегии страны, поскольку отвечает требованиям надежности, экологичности и устойчивого электроснабжения. Об этом в документальном фильме Натальи Соловьевой "Атом. Сделано в России" заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, сообщает информационная служба "Вести".

Атомная энергетика – это важнейшая часть нашей стратегии. Почему? Потому что она отвечает всем нашим требованиям. Постоянство и надежность электрогенерации АЭС дает базовую нагрузку круглосуточно. Вторая наша забота – это экологичность. АЭС не производит вообще никаких выбросов в атмосферу. Плюс нашим промышленным предприятиям, центрам обработки данных, электротранспорту – всем им требуется устойчивая подача электричества сказал Байрактар

Ранее Байрактар сообщил, что Россия проявляет интерес к участию в будущем проекте АЭС во Фракии. По его словам, Турция ведет переговоры не только с Россией, но и с Канадой, Китаем и Южной Кореей по поводу других АЭС.