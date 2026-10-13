Словакия: ЕС сможет восстановить конкурентоспособность лишь в диалоге с Россией

Словакия: Европа конкурентоспособна только при диалоге с Россией Словакия: ЕС сможет восстановить конкурентоспособность лишь в диалоге с Россией

Москва13 окт Вести.Европа может восстановить конкурентоспособность только при готовности к диалогу с Россией, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью газете "Известия".

Если мы хотим восстановить конкурентоспособность Европы, то мы должны готовиться к диалогу с Россией и искать возможности для сотрудничества там, где это отвечает интересам европейских граждан и промышленности приводят "Известия" слова Гашпара

Словакия намерена продвигать на европейском уровне прагматичный подход к отношениям с Россией, а Братислава и София заинтересованы в стабильных и доступных по цене поставках энергии, отметил Гашпар.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил ЕС в истерии, назвав лицемерной критику в адрес Словакии за покупку российских энергоресурсов в то время, как Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.