Москва27 окт Вести.Нельзя считать предопределенным сценарий, при котором политика Евросоюза в отношении России не изменится, независимо от политических перемен и новых обстоятельств, считает вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью ТАСС.

По словам Гашпара, дальнейшее развитие отношений ЕС и России будет зависеть от ряда факторов, в числе которых ситуации с украинским конфликтом и в сфере безопасности в Европе, а также результаты дипломатических переговоров, политические решения отдельных государств Евросоюза и действия американского президента Дональда Трампа.

Мнение о том, что европейская политика в отношении России останется неизменной независимо от политических перемен, представляет собой одну из возможных интерпретаций текущего развития событий. Однако считать такой сценарий предопределенным нельзя заявил Гашпар

Он пояснил, что внешняя политика может меняться в ответ на новые обстоятельства в сфере безопасности, экономики, глобальной политики и дипломатии.

При этом он отметил, что сейчас ЕС продолжает применять санкции в отношении РФ. Однако отдельные государства-члены Евросоюза, в числе которых Словакия, могут придерживаться и придерживаются "различных взглядов на масштабы санкционных мер, энергетическую политику и условия будущего дипломатического урегулирования конфликта", добавил Гашпар.

Также он указал на то, что подходы отдельных стран Запада к экономическим отношениям с РФ могут различаться. Это показывает дискуссия о поставках дизтоплива РФ на американский рынок, отметил Гашпар.