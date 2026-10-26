В парламенте Словакии подтвердили право граждан РФ обращаться за визами Словакия продолжит принимать документы граждан России на получение виз

Москва26 окт Вести.Россияне по-прежнему вправе обращаться за визами в Словакию, а Братислава заинтересована в том, чтобы поездки оставались возможными. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар.

Словакия по-прежнему предоставляет гражданам России возможность подавать заявления на получение виз, действуя в соответствии с действующим словацким законодательством и правилами Шенгенской зоны. отметил он

Гашпар напомнил, что 7 июля Министерство иностранных и европейских дел Словакии прямо заявило: выдача туристических виз гражданам РФ не приостанавливалась.

Одновременно ведомство пояснило, что с учетом кадровых и организационных возможностей посольства Словакии в Москве, а также текущих приоритетов, на летние месяцы был скорректирован график приема заявлений, при этом приоритет предоставлялся отдельным категориям заявителей изложил он пояснения ведомства

Собеседник агентства также отметил, что в ноябре 2025 года Евросоюз ужесточил порядок оформления виз для граждан России. По новым правилам россияне лишились права получать многократные визы на прежних условиях и, как правило, обязаны оформлять новый документ перед каждой очередной поездкой в страну ЕС. Смысл этого шага, пояснил он, заключается в более тщательной проверке заявителей ради безопасности.

Оценивая словацко-российские отношения, Гашпар отметил, что визовая политика должна опираться на принципы соразмерности и рассмотрения каждого обращения в индивидуальном порядке. По его убеждению, рядовых граждан, студентов, ученых, предпринимателей и туристов не следует автоматически оценивать лишь по признаку гражданства.