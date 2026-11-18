Москва18 ноя Вести.Словения выбрала удобный для себя путь, приняв решение ужесточить визовую политику в отношении российских туристов. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал аналитик туристической отрасли, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

Эксперт обратил внимание, что Словения практически лишена туристического потока из России. По его словам, в прошлом году консульство республики в РФ получило 1607 заявлений и выдало 1527 краткосрочных виз.

Шаг Любляны выглядит как сигнал внутри ЕС. Словения показывает, как страна, которая не зависит от российских туристов, может занимать жесткую позицию без заметных издержек для своей экономики и тем самым обозначать направление для остальных. Это удобная роль: решение принимается быстро, репутационный риск минимален, а поддержка северной группы стран выглядит последовательной сказал Абасов

Ранее стало известно, что словенские визовые центры в России больше не принимают заявления на получение виз для туристических поездок. Как сообщалось, нововведения вступили в силу 16 ноября.