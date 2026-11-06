Эксперт Абасов: визовый режим в Молдавии не повлияет на туристов из России

В РСТ рассказали, что визовый режим Молдавии значит для россиян Эксперт Абасов: визовый режим в Молдавии не повлияет на туристов из России

Москва6 ноя Вести.Введение Молдавией визового режима для граждан России не повлияет на туристов, заявил агентству РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

Он отметил, что Молдавия не очень популярна у российских выездных туристов. В то же время поездки россиян в Молдавию могут быть связаны с транзитом или личными визитами, добавил эксперт.

В масштабах российского выездного рынка введение виз [Молдавией] практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет сказал Абасов

Ранее премьер Молдавии Василе Тофан заявил, что республика может ввести визы для граждан России, Белоруссии и Китая, чтобы выполненить условия евроинтеграции. Точные сроки введения виз он не назвал.