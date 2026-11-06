Москва6 нояВести.Молдавия может ввести визовый режим для граждан России, Белоруссии и Китая, если этого потребуют условия евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр республики Василе Тофан в эфире TV8.
Ранее Молдавия получила отчет об оценке стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.
Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграциисказал Тофан, отвечая на вопрос о возможном ужесточении въезда для граждан РФ, Белоруссии и Китая
Премьер не стал называть сроки введения виз. Он подчеркнул, что приведение национальной визовой политики в соответствие с европейской может потребовать введения виз для граждан стран, с которыми у ЕС действует такой режим.
Украина продвигается к членству в Евросоюзе медленнее Молдавии. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС сообщила газета Financial Times.