Молдавия допустила введение виз для россиян ради вступления в ЕC

Молдавия может ввести визовый режим для россиян Молдавия допустила введение виз для россиян ради вступления в ЕC

Москва6 ноя Вести.Молдавия может ввести визовый режим для граждан России, Белоруссии и Китая, если этого потребуют условия евроинтеграции. Об этом заявил премьер-министр республики Василе Тофан в эфире TV8.

Ранее Молдавия получила отчет об оценке стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Если нормы Евросоюза этого требуют, считаю, что мы должны принимать решения, которые позволят нам продвигаться в процессе интеграции сказал Тофан, отвечая на вопрос о возможном ужесточении въезда для граждан РФ, Белоруссии и Китая

Премьер не стал называть сроки введения виз. Он подчеркнул, что приведение национальной визовой политики в соответствие с европейской может потребовать введения виз для граждан стран, с которыми у ЕС действует такой режим.

Украина продвигается к членству в Евросоюзе медленнее Молдавии. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении ЕС сообщила газета Financial Times.