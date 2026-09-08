Лавров заявил, что в 2013 году безвизовый режим с Европой был почти готов Лавров: в 2013 году безвизовый режим с Европой был практически готов

Москва8 сен Вести.Безвизовый режим между Россией и Европой был почти готов в 2013 году, однако кулуарно европейцы заявляли, что не могут пойти на безвиз с Москвой раньше, чем с Молдовой, Грузией и Украиной.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Безвизовый режим был практически готов. В 2013 г. Европа тянула с его одобрением, потому что они нам шептали на ухо в коридорах: мол, извините, мы с вами все согласовали, но в политическом плане не можем перейти на безвизовый режим с Россией раньше, чем с Молдовой, Грузией и Украиной сказал Лавров

Ранее министр отметил, что страны Запада никогда не хотели видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно. По его словам, такая ситуация складывается еще со времен Ивана Грозного.