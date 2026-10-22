Посол РФ сообщил, кому стоит беспрепятственно выдавать визы в Черногорию Посол РФ: условия выдачи виз владельцам недвижимости в Черногории неизвестны

Москва22 окт Вести.Россиянам, владеющим недвижимостью в Черногории и тем, кто проживает в стране с родными, стоит беспрепятственно выдавать визы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

Так он прокомментировал введение Подгорицей виз для граждан РФ с 1 ноября текущего года.

Трудно сказать, какими условиями будет ограничиваться и, наоборот, облегчаться выдача виз российским владельцам недвижимости в Черногории или тем лицам, которые проживают здесь семьями. Но на мой взгляд, эти факты должны служить основанием для беспрепятственной выдачи визы заявил посол РФ

Ранее Александр Лукашик сообщил, что с 1 ноября прекращает свое действие Соглашение между российским и черногорским правительствами об условиях взаимных визитов граждан двух стран, заключенное 24 сентября 2008 года.