Москва22 октВести.Двусторонние отношения Москвы и Подгорицы переживают беспрецедентный острейший кризис, но российская сторона предлагает идти по пути нормализации.
Об этом заявил в беседе с ТАСС посол России в Черногории Александр Лукашик.
В целом в настоящее время межгосударственные российско-черногорские отношения переживают острейший кризис, не знающий прецедентов в истории. В этом не наша вина, но мы предлагаем двигаться по пути их нормализациисказал дипломат
Ранее Лукашик сообщил, что Подгорица официально проинформировала Россию о введении виз для граждан РФ с 1 ноября. В МИД Черногории утверждают, что таким образом страна в полной мере привела свою визовую политику в соответствие с визовой политикой Европейского союза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что решение Черногории ввести визы для россиян наносит очевидный ущерб черногорским интересам. Она также добавила, что скоро гражданам Черногории аналогично придется получать визы для поездок в РФ.