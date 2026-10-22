Москва22 окт Вести.Двусторонние отношения Москвы и Подгорицы переживают беспрецедентный острейший кризис, но российская сторона предлагает идти по пути нормализации.

Об этом заявил в беседе с ТАСС посол России в Черногории Александр Лукашик.

В целом в настоящее время межгосударственные российско-черногорские отношения переживают острейший кризис, не знающий прецедентов в истории. В этом не наша вина, но мы предлагаем двигаться по пути их нормализации сказал дипломат

Ранее Лукашик сообщил, что Подгорица официально проинформировала Россию о введении виз для граждан РФ с 1 ноября. В МИД Черногории утверждают, что таким образом страна в полной мере привела свою визовую политику в соответствие с визовой политикой Европейского союза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что решение Черногории ввести визы для россиян наносит очевидный ущерб черногорским интересам. Она также добавила, что скоро гражданам Черногории аналогично придется получать визы для поездок в РФ.