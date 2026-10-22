Москва22 окт Вести.Введение Подгорицей виз для граждан России – проигрышная мера для Черногории. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил в интервью ТАСС, что народы России и Черногории дружили на протяжении столетий. Однако теперь Подгорица меняет свою политику, отметил. Сенатор. По его словам, Черногория, став членом НАТО и стремясь в ЕС, поступилась своим суверенитетом и национальными интересами.

Черногория… безоглядно применяет в отношении России весь пакет санкций. И вот сейчас, в ближайшее время, полностью восстановят визовый режим для россиян. Я сожалею, и я считаю, что в конечном итоге Черногория от этого, конечно же, проигрывает, а не выигрывает сказал сенатор

Ранее посол РФ в Черногории Александр Лукашик сообщил, что власти страны официально проинформировали Москву о введении виз для граждан РФ с 1 ноября. С указанной даты истекает срок действия Соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных визитов граждан, подписанное в 2008 году.

Посол также отметил, что отношения России и Черногории переживают беспрецедентный острейший кризис. При этом Москва предлагает Подгорице идти по пути нормализации.