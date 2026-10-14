Захарова: гражданам Черногории понадобится виза для поездок в Россию Захарова: гражданам Черногории придется получать визы для посещения России

Москва14 окт Вести.Гражданам Черногории, которая вводит визовый режим для россиян, придется получать визы для поездок в Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с "Известиями".

Решение Черногории ввести визы для россиян наносит очевидный ущерб черногорским интересам, отметила Захарова.

Соответственно, гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию приводят "Известия" слова Захаровой

Россиянам, белорусам, а также гражданам ряда других стран для въезда в Черногорию с 1 ноября 2026 года необходима виза.

МИД Черногории отметил, что страна в полной мере привела свою визовую политику в соответствие с визовой политикой Европейского союза.