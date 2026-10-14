Москва14 октВести.Гражданам Черногории, которая вводит визовый режим для россиян, придется получать визы для поездок в Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с "Известиями".
Решение Черногории ввести визы для россиян наносит очевидный ущерб черногорским интересам, отметила Захарова.
Соответственно, гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россиюприводят "Известия" слова Захаровой
Россиянам, белорусам, а также гражданам ряда других стран для въезда в Черногорию с 1 ноября 2026 года необходима виза.
МИД Черногории отметил, что страна в полной мере привела свою визовую политику в соответствие с визовой политикой Европейского союза.