В АТОР допустили, что Черногория отсрочит введение виз для туристов из России

Черногория может отсрочить введение виз для россиян В АТОР допустили, что Черногория отсрочит введение виз для туристов из России

Москва13 сен Вести.Черногория, возможно, отсрочит введение виз для российских граждан, если оценит последствия экономического ущерба этого решения. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Вместе с этим нельзя сказать, что вероятность этого высока, сказала она в разговоре с ТАСС.

Такое может произойти, если Черногория оценит урон, который произойдет после оттока наших граждан. Потому что наши туристы, несмотря ни на что, по-прежнему после пересечения границы становятся самыми щедрыми туристами на свете допустила Ломидзе

Ранее власти Черногории заявили, что граждане России и Белоруссии (а также Китая, Турции и Саудовской Аравии) могут въезжать в страну без виз только до 31 октября 2026 года. Для въезда в республику с 1 ноября им понадобится виза.