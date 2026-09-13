Москва13 сенВести.Черногория, возможно, отсрочит введение виз для российских граждан, если оценит последствия экономического ущерба этого решения. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вместе с этим нельзя сказать, что вероятность этого высока, сказала она в разговоре с ТАСС.
Такое может произойти, если Черногория оценит урон, который произойдет после оттока наших граждан. Потому что наши туристы, несмотря ни на что, по-прежнему после пересечения границы становятся самыми щедрыми туристами на светедопустила Ломидзе
Ранее власти Черногории заявили, что граждане России и Белоруссии (а также Китая, Турции и Саудовской Аравии) могут въезжать в страну без виз только до 31 октября 2026 года. Для въезда в республику с 1 ноября им понадобится виза.