В АТОР заявили о фактическом завершении туризма в Черногорию из-за виз АТОР: отмена безвизового режима положит конец туризму россиян в Черногорию

Москва30 окт Вести.Введение визового режима для россиян может фактически положить конец массовому туризму в Черногорию. Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор Space Travel Артур Мурадян в беседе с KP.RU.

С 1 ноября гражданам России для посещения Черногории потребуется национальная виза. Для ее оформления необходимо будет предоставить загранпаспорт, подтверждение бронирования жилья и авиабилетов, медицинскую страховку и банковскую выписку, подтверждающую наличие средств из расчета не менее 50 евро на каждый день поездки.

Визовый сбор составит 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей младше 14 лет. Рассмотрение документов займет не менее двух-трех недель. Подать заявление можно будет через визовые центры VFS Global.

Мурадян отметил, что значительная часть поездок россиян в Черногорию приходится не на обычных отдыхающих, а на владельцев недвижимости.

Несмотря на то, что черногорские власти рапортуют о более чем 100 тысячах поездок россиян за первое полугодие 2026 года, их львиная доля - это владельцы недвижимости в стране. Классических туристов от силы 10-15 тысяч - столько в сезон прилетает в Анталью за сутки. С отменой безвиза туризм в Черногорию, считай, закончился заявил эксперт

По оценке Российского союза туриндустрии, введение виз может привести к сокращению российского турпотока в Черногорию на 25–30%. В первую очередь последствия могут ощутить местные гостиницы, рестораны и курортные предприятия.

Как отмечает издание, Черногория стремится привести свою визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза, членом которого намерена стать. Изменения также затронут граждан ряда других государств, включая Китай, Турцию и Белоруссию.

При этом обладатели действующих шенгенских виз смогут посещать Черногорию без оформления отдельной национальной визы.