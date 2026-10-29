Стоимость визы в Черногорию составит для россиян 35 евро

Черногория: стоимость визы для россиян составит 35 евро Стоимость визы в Черногорию составит для россиян 35 евро

Москва29 окт Вести.Стоимость визы в Черногорию составит для россиян 35 евро, а минимальные сроки рассмотрения документов - две-три недели, сообщает визовый центр VFS Global.

При это стоимость визы для детей в возрасте до 14 лет составит 17,5 евро. Заявителям необходимо лично посетить визовые центры VFS Global или диппредставительства Черногории для подачи заявления.

Для получения визы потребуются загранпаспорт, срок действия которого минимум на три месяца превышает срок действия визы, одна цветная фотография размером 35х45 мм, доказательства цели пребывания в Черногории и наличия средств к существованию, медицинская страховка, подтверждение оплаты консульского сбора, доказательства наличия гарантированного жилья и намерения вернуться в страну своего проживания или в третью страну.

Черногория отменит безвизовые поездки для россиян с 1 ноября 2026 года.

Офисы VFS Global работают в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Пскове, Воронеже, Новороссийске и Екатеринбурге, а посольство Черногории - в Москве.