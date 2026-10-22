Москва22 окт Вести.Москва неоднократно указывала Подгорице на контрпродуктивность введения визового режима для россиян в рамках двусторонних отношений между государствами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

Он подчеркнул, что аргументы российской стороны не были восприняты с должным вниманием.

Мы неоднократно указывали на контрпродуктивность этой меры для российско-черногорских отношений. И прежде всего для самой черногорской стороны, поскольку наполняемость бюджета Черногории во многом зависит от доходности в туристической сфере. К сожалению, наши аргументы не были восприняты с должным вниманием отметил дипломат

Также Лукашик разъяснил порядок пребывания россиян, которые на момент введения визового режима будут находиться на территории Черногории.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября россияне больше не смогут посетить страну без визы, так как с этой даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан.