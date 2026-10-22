Лукашик: новых задач у посольства РФ в Черногории после введения виз не будет

В посольстве РФ в Черногории рассказали о формате работы после введения виз Лукашик: новых задач у посольства РФ в Черногории после введения виз не будет

Москва22 окт Вести.У российского посольства в Черногории не прибавиться новых задач после введения Подгорицей визового режима для граждан из РФ. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

По его словам, российская дипломатическая миссия продолжает работу в прежнем режиме.

Каких-либо новых задач в связи с принятием черногорцами этого решения мы не видим. Мы продолжаем работать в прежнем режиме и выполнять те задачи, которые стоят перед нами. Как черногорская сторона объясняет введение виз? Свою линию оно объясняет стремлением солидаризоваться с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, к которому Черногория стремится присоединиться в 2028 году сказал посол

Ранее сообщалось, что с 1 ноября россияне больше не смогут посещать Черногорию без визы: с указанной даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан.