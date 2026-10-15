В Совфеде заявили о планах ЕС принять Молдавию, Украину и Армению Карасин: ЕС начал прорабатывать вопрос вступления Молдавии, Украины и Армении

Москва15 окт Вести.Евросоюз приступил к проработке планов вступления в объединение Молдавии, Украины и Армении, что может создать угрозы стратегической безопасности России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, его слова приводит ТАСС.

Мы должны учитывать претензии Евросоюза на очередное расширение. Там начали проработку планов присоединения таких государств, как Молдавия, Украина, а также Армения. Эти планы напрямую затрагивают стратегическую безопасность нашей Родины сказал сенатор

Заявление прозвучало на совместном круглом столе комитетов Совфеда по международным делам и по обороне и безопасности, посвященном угрозам национальной безопасности РФ в связи с милитаризацией Евросоюза.

Карасин также напомнил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее назвала приднестровский конфликт не препятствующим вступлению Молдавии в объединение.

По словам сенатора, присоединение Молдавии к ЕС при наличии на ее территории российских военнослужащих, находящихся там в соответствии с договором о принципах мирного урегулирования 1992 года, может привести к прямому конфликту между Россией и Евросоюзом.

Ранее Карасин объяснил действия Европы комплексом военно-политической неполноценности.