Социолог предупредил о последствиях объединения Молдавии с Румынией Социолог Соин: объединение Молдавии с Румынией приведет к фатальным последствиям

Москва10 ноя Вести.Возможное объединение Молдавии с Румынией повлечет за собой фатальные геополитические последствия. Такое мнение выразил экс-депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, социолог Дмитрий Соин в комментарии изданию MK.RU.

По словам Соина, проводилась огромная системная работа, в которой, помимо Румынии, участвовали "практически все западноевропейские посольства и фонды". Социолог считает, что в итоге Молдавия стала "Антироссией-2" после Украины, а у власти находится "конкретно русофобский режим". По словам эксперта, в различные официальные документы вместо молдавского языка был вписан румынский язык, дети изучают историю Румынии и румынскую литературу. По мнению Соина, на данный момент границы между Молдавией и Румынией "нет даже физически", потому что процесс пересечения границы является формальным.

Соин считает, что в любой момент Румыния может зайти в Молдавию, где власти встретят ее "с цветами".

По мнению социолога, все это приведет к катастрофическим последствиям для Гагаузии и Приднестровья. Эксперт назвал Приднестровье последним препятствием, которое не дает сформировать правильную логистику с Украиной для поставок вооружения Киеву.

Соин высказал мнение, что если Молдавия станет частью Румынии, то "вместо режима с относительно ограниченным силовым контингентом" возникнет уже "объединенный режим с войсками НАТО".

И тогда соотношение сил кардинально поменяется. Просто кардинально. Поэтому объединение Молдовы с Румынией повлечет за собой, на мой взгляд, фатальные геополитические последствия сказал собеседник журналистов

На днях молдавский вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что процесс объединения Молдавии и Румынии фактически запущен за счет строительства общих дорог и объединения энергетических систем двух стран.