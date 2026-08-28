Военэксперт предрек Санду катастрофу в случае нападения на Приднестровье Эксперт Перенджиев: нападение на Приднестровье станет для Санду катастрофой

Москва28 авг Вести.Нападение Молдавии на Приднестровье может обернуться катастрофой для президента страны Майи Санду и привести к гражданской войне, заявил NEWS.ru военный политолог Александр Перенджиев.

По словам эксперта, политические позиции Санду и без того остаются слабыми, а оппозиция в случае начала конфликта может перейти к вооруженному противостоянию.

Ее политические позиции и так крайне слабы. Президентские выборы Санду выиграла с трудом — и то лишь за счет голосования молдаван в странах ЕС. Недавно она была вынуждена сменить правительство. Оппозиция там очень сильна, и она в случае гражданской войны возьмет в руки оружие подчеркнул Перенджиев

Эксперт также напомнил, что в Приднестровье проживает большое количество граждан России. По его мнению, в случае возникновения угрозы Москва встанет на их защиту.

Перенджиев считает, что Молдавия не сможет рассчитывать на быстрое завершение возможного конфликта. Он отметил, что Россия располагает авиацией, ракетами и беспилотниками, способными наносить удары по территории региона.