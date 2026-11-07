МИД Молдавии: процесс объединения с Румынией фактически уже запущен

Глава МИД Молдавии заявил о запуске процесса объединения с Румынией МИД Молдавии: процесс объединения с Румынией фактически уже запущен

Москва7 ноя Вести.Фактически процесс объединения Румынии и Молдавии уже запущен за счет строительства общих дорог и соединения энергетических сетей. Об этом заявил молдавский министр иностранных дел Михай Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.

Следует знать, что это [процесс объединения] уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты, которые будут построены через Прут пояснил министр

Ранее Попшой уже высказывался в поддержку идеи объединения двух стран, граница между которыми проходит по берегам реки Прут.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что такой проект можно назвать поглощением Молдавии со стороны Румынии. По ее мнению, Бухарест уничтожит идентичность молдавского народа.