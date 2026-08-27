Лукашенко поздравил жителей Молдавии с Днем независимости Лукашенко: Белоруссию и Молдавию связывает общее историческое прошлое

Москва27 авг Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Молдавии с Днем независимости.

Он отметил, что народы Белоруссии и Молдавии связывает общее историческое прошлое.

Убежден, что, несмотря на напряженную международную обстановку, накопленный за три десятилетия опыт взаимовыгодного сотрудничества послужит основой для восстановления полноценного конструктивного диалога передает его слова Telegram-канал "Пул Первого"

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Молдавии Майи Санду о желании России получить контроль над республикой поражают цинизмом.