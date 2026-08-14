Захарова подвергла критике слова Санду о желании России завладеть Молдавией Захарова: слова Санду о контроле России над Молдавией поражают цинизмом

Москва14 авг Вести.Заявления президента Молдавии Майи Санду о желании России получить контроль над республикой поражают цинизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Уточняется, что Санду в местном телеэфире заявила, что РФ никогда не отказывалась от идеи вернуть контроль над Молдавией.

Эти умозаключения поразили своим цинизмом в первую очередь самих молдаван, которые отметили, что больше нынешних властей для разрушения суверенитета республики не делал никто, а все важные для страны решения последние пять лет принимаются исключительно в Брюсселе говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России

Ранее Захарова заявила, что киевский режим использует полученные от Запада разведданные для ударов по судам в Черном море.