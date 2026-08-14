Москва14 авгВести.Заявления президента Молдавии Майи Санду о желании России получить контроль над республикой поражают цинизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Уточняется, что Санду в местном телеэфире заявила, что РФ никогда не отказывалась от идеи вернуть контроль над Молдавией.
Эти умозаключения поразили своим цинизмом в первую очередь самих молдаван, которые отметили, что больше нынешних властей для разрушения суверенитета республики не делал никто, а все важные для страны решения последние пять лет принимаются исключительно в Брюсселеговорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России
Ранее Захарова заявила, что киевский режим использует полученные от Запада разведданные для ударов по судам в Черном море.