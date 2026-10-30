В Молдавии заявили о желании покупать военные технологии за счет кредитов ЕС МО Молдавии заявило о желании покупать военные технологии за счет кредитов ЕС

Москва30 окт Вести.Молдавия подпишет соглашение с Румынией о совместном приобретении военной техники в рамках европейской программы кредитования SAFE. Об этом сообщил молдавский министр обороны Анатолий Носатый в эфире телеканала Jurnal TV.

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан ранее сообщил, что республика хочет получить возможность приобретать военные технологии с помощью кредитных программ ЕС​​​.

На следующей неделе у меня будет визит в Румынию, будет встреча с новым министром обороны, мы подпишем соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Мы подпишем соглашение о доступе к программе SAFE, чтобы закупать вместе с Румынией итальянские военные транспортные средства сказал Носатый

Кишинев, как отметил молдавский министр, рассчитывает вместе с Бухарестом заключить контракт о покупке итальянских грузовиков. Этими машинами в Молдавии и Румынии хотят заменить "унаследованные от Советского Союза старые модели", указал Носатый.