Молдавия и Украина подпишут соглашение о передаче военных технологий

Молдавия подпишет с Украиной соглашение о военно-техническом сотрудничестве Молдавия и Украина подпишут соглашение о передаче военных технологий

Москва25 окт Вести.В ближайшее время Молдавия и Украина подпишут новое соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом в эфире радиостанции Vocea Basarabiei заявил министр обороны республики Анатолий Носатый.

Глава ведомства уточнил, что сотрудничество с Киевом позволит Кишиневу получить доступ к оборонным разработкам.

Документ дополнит действующие договоренности между Кишиневом и Киевом, что позволит нам получить доступ к информационным технологиям военного назначения и решениям, которые помогут укрепить нашу обороноспособность отметил Носатый

Министр добавил, что речь также идет о налаживании сборки дронов на территории Молдавии.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что в стране могут разрешить государственно-частное партнерство для производства беспилотных летательных аппаратов и антидроновых систем.