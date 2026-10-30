Москва30 окт Вести.Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Молдавией и Украиной может привести к тому, что Кишинев станет целью для российских ударов, поскольку на его территории вероятно размещение производств, выпускающих оружие для ВСУ. Об этом МК.RU рассказал военный эксперт, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Если конфликт будет развиваться по тяжелому сценарию, то Россия может начать наносить некие удары по территориям приграничных государств, где производится оружие для Украины. Например, по странам Балтии или в данном случае Молдавии. И здесь уже возникает вопрос безопасности самой Молдавии пояснил эксперт

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество вряд ли затронет поставки вооружений, поскольку Украина сама получает оружие и испытывает в нем нехватку. Наиболее вероятной формой он назвал вывод украинских производственных мощностей в Молдавию и передачу технологий в сфере беспилотников.

Молдавия очень уязвима. Никто особенно с ней церемониться не будет. Я думаю, что по той территории, где будут производиться беспилотники, могут быть нанесены удары. И я не уверен, что Румыния здесь будет вмешиваться сказал Владимир Евсеев

26 октября Киев и Кишинев подписали оборонное соглашение. Это произошло в ходе визита молдавской делегации во главе с премьером Василе Тофаном в Киев, свои подписи поставили министры обороны двух стран Анатолий Носатый и Евгений Хмара. Молдавская оппозиция потребовала обнародовать текст документа, сомневаясь, что он соответствует принципам нейтралитета.