Посол РФ: Запад готовит Молдавию к вооруженному столкновению с Россией Посол Озеров заявил о намерении Запада повторить украинский сценарий в Молдавии

Москва29 авг Вести.Молдавия вооружается в интересах западных кураторов, которые готовят ее к вооруженному противостоянию с Россией. Такого мнения придерживается посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

Страны Запада жаждут стратегического поражения России и готовятся к открытому столкновению с ней, начало которого намечают на 2030 год, отметил дипломат в интервью ТАСС.

История на множестве примеров демонстрирует, что Запад беспринципно бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов. Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине сказал посол

Ранее военный политолог Александр Перенджиев завил, что нападение Молдавии на Приднестровье, где проживает большое количество граждан России, может обернуться катастрофой для президента страны Майи Санду. По его мнению, в случае возникновения угрозы РФ встанет на защиту своих граждан. Кроме того, оппозиция в Молдавии может взяться за оружие, что приведет к гражданской войне.