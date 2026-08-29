Галузин: милитаризация Молдавии не поможет урегулированию в Приднестровье

МИД: милитаризация Молдавии не решит проблем Кишинева с Приднестровьем Галузин: милитаризация Молдавии не поможет урегулированию в Приднестровье

Москва29 авг Вести.Намерения властей Молдавии увеличить военные расходы не являются продуктивными и не помогут урегулировать ситуацию в Приднестровье, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Подобный шаг со стороны Кишинева контрпродуктивен и не будет способствовать разрешению приднестровской проблемы приводит РИА Новости слова Галузина

Согласно стратегии национальной обороны Молдавии на 2026–2030 годы правительство страны намерено довести расходы на оборону до 1% валового внутреннего продукта (ВВП). Сейчас военные траты республики составляют 0,58–0,65% ВВП ($115 млн в год).

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что республику вооружают исключительно в интересах ее кураторов на Западе, которые говорят о подготовке к конфликту с Россией к 2030 году.