Москва11 июл Вести.Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Кишинев пытается экономически удушить Тирасполь.

Он отметил, что в Молдавии отказываются от всех предложений, выдвинутых Тирасполем, например, не захотели открыть мост через Днестр.

Понятно, чего они хотят. Они хотят вероломно, в принципе, предпринимать попытки удушения Приднестровья через экономику сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский"

По его словам, власти в Кишиневе надеются снизить активность приднестровского бизнеса и создать ему проблемы, что в конечном счете ведет к обнищанию населения.

Обратите внимание: у всех этих агрессоров всегда было одно желание — уничтожить приднестровский народ. Разметать его, распылить его. И что получилось? Ничего не получилось. И никогда не получится указал глава Приднестровья

В мае министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев говорил, что Молдавия хочет устроить в Приднестровье гуманитарную и экономическую катастрофу.