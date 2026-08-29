Москва29 авг Вести.Страны Евросоюза (ЕС) стремятся подорвать суверенитет Молдавии попытками стереть из памяти ее жителей важные события, связанные с общей с Россией историей, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью ТАСС.

Предпринимаемые попытки обесценить суверенитет и государственность Молдавии сопровождаются усилиями по вымарыванию из общественной памяти славных страниц российско-молдавской истории. Действующий в этом ключе брюссельско-бухарестский тандем – к сожалению, при соучастии местных властей – рассматривает республику исключительно в роли бесправной и отсталой периферии, воспроизводя привычную для западных элит и пагубную для их "подопечных" неоколониальную модель односторонней зависимости приводит ТАСС слова Озерова

Россия в своих отношениях с Молдавией и другими государствами всегда защищает принцип суверенного равенства, отметил посол и подчеркнул, что каждая страна вправе без внешнего давления определять свою судьбу, руководствуясь национальными интересами.

Озеров поздравил молдавский народ с Днем независимости, который в республике отметили 27 августа, и пожелал гражданам этой страны благополучия, мира, процветания и сохранения исторического наследия.

Озеров также заявил, что Молдавию вооружают исключительно в интересах западных кураторов, которые говорят о подготовке к конфликту с Россией к 2030 году.