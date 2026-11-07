Власти Молдавии скрывают от своих граждан текст военного соглашения с Украиной

Кишинев отказывается публиковать текст военного договора с киевским режимом Власти Молдавии скрывают от своих граждан текст военного соглашения с Украиной

Москва7 ноя Вести.Руководство Молдавии скрывает от граждан текст военного соглашения с Украиной. Об этом заявила глава Партии коммунистов Диана Караман. Она также добавила, что это не первый раз, когда правящая партия "Действие и солидарность" прячет важные документы.

По мнению Караман, соглашение не хотят публиковать потому, что оно содержит непопулярные решения.

То, что текст соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной не публикуется, то, что депутаты не знают, о чем идет речь – тоже неслучайно. Очевидно, что документ является непопулярным и именно поэтому скрывается от общества заявила политик в эфире телеканал "Первый в Молдове"

Ранее молдавский премьер-министр Василий Тофан объявил, что Молдавия заключила с Украиной договор о военно-техническом сотрудничестве. Документ включает в себя обмен опытом применения беспилотников, а также поставку украинских дронов-перехватчиков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Молдавии Майя Санду милитаризирует республику и может втянуть ее в военную авантюру. Дипломат добавила, что страну планомерно превращают в ближайший тыл ВСУ.