Москва14 авгВести.Евродепутат от Польши Анна Брылка заявила, что Киев намерен заключить с Варшавой секретное соглашение по транзиту украинского зерна.
Правительство Украины хочет секретного соглашения о транзите зерна! Я вмешаюсь в работу министерства [финансов и экономики]написала депутат в социальной сети X
Политик также возмутилась тому факту, что украинская сторона настаивает на том, чтобы документ не был обнародован.
В связи с отсутствием официальных данных от польского правительства Брылка направила обращение министру финансов и экономики Польши Анджею Доманьскому с требованием разъяснить ситуацию.
Ранее агентство Reuters сообщало, что остановка работы черноморских портов Украины сказалась на экспорте страной зерновых. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, прямые убытки сельского хозяйства Украины в этом году могут составить от $1,5 до $3 млрд.