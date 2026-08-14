Депутат Брылка: Украина намерена заключить тайное соглашение с Польшей по зерну

Депутат Брылка заявила о планах Киева заключить секретное соглашение с Польшей Депутат Брылка: Украина намерена заключить тайное соглашение с Польшей по зерну

Москва14 авг Вести.Евродепутат от Польши Анна Брылка заявила, что Киев намерен заключить с Варшавой секретное соглашение по транзиту украинского зерна.

Правительство Украины хочет секретного соглашения о транзите зерна! Я вмешаюсь в работу министерства [финансов и экономики] написала депутат в социальной сети X

Политик также возмутилась тому факту, что украинская сторона настаивает на том, чтобы документ не был обнародован.

В связи с отсутствием официальных данных от польского правительства Брылка направила обращение министру финансов и экономики Польши Анджею Доманьскому с требованием разъяснить ситуацию.

Ранее агентство Reuters сообщало, что остановка работы черноморских портов Украины сказалась на экспорте страной зерновых. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, прямые убытки сельского хозяйства Украины в этом году могут составить от $1,5 до $3 млрд.