При мобилизации граждан Молдавии будут возвращать из-за границы МО Молдавии: граждане обязаны вернуться из-за границы при объявлении мобилизации

Москва4 ноя Вести.Министерство обороны Молдавии разработало законопроект, согласно которому граждане страны, находящиеся за границей, должны будут вернуться на родину при объявлении мобилизации. Соответствующий документ размещен на сайте оборонного ведомства.

Граждане Республики Молдова, находящиеся за границей, которые подлежат мобилизации, обязаны принять необходимые меры для возвращения в страну и явки в место и в срок, установленные компетентными органами говорится в пояснении к законопроекту

Кроме того, при объявлении мобилизации резервистам запретят покидать место жительства более чем на 12 часов без письменного разрешения военной администрации.

Пока что минобороны Молдавии проводит консультации по законопроекту. Для вступления в силу его должны одобрить правительство и парламент.

По своей конституции Молдавия является нейтральной страной, однако активно сотрудничает с НАТО. В стране уже давно проходят военные учения с участием США, Великобритании, Германии и Румынии.