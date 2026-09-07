Москва7 сен Вести.Молдавское министерство обороны находится под управлением из-за рубежа, заявил бывший глава ведомства Павел Войку.

В эфире телеканала "Первый в Молдове" экс-министр прокомментировал растущие затраты на закупку вооружений.

Министерством обороны не руководит нынешний министр обороны [Анатолий Носатый] – все задачи и цели ставятся извне, а они только исполняют убежден Войку

Он отметил, что перевооружение армии не способствует спокойствию граждан Молдвии. Экс-глава МО также задался вопросом, к чему власти готовят население.

Конституцию Молдовы никто не отменял. В основном законе очень четко прописан нейтральный статус нашего государства, что означает, что Молдова не должна быть членом никакого военного блока. А Минобороны, как и все силовые структуры, должно быть гарантом нейтралитета напомнил Войку

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин отметил, что планы властей Молдавии увеличить военные расходы не будут продуктивными и не помогут урегулировать ситуацию в Приднестровье.