В Приднестровье заявили, что не намерены втягиваться в гонку вооружений Нягу: Приднестровье не будет втягиваться в гонку вооружений

Москва15 сен Вести.Приднестровье не собирается ни с кем воевать и не намерено втягиваться в гонку вооружений на фоне милитаризации Молдавии. Об этом заявил председатель правительства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Нягу.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у Молдавии, которая стремительно скупает вооружение, нет других границ, кроме Румынии и Приднестровья. По словам вице-премьера, когда любые государства, включая Молдавию, скупают военную технику, возникает вопрос, против кого они планируют воевать.

Мы ни с кем не собираемся воевать, а уж тем более втягиваться в гонку вооружений, у нас другие приоритеты - это достойное социальное обеспечение людей и развитие Приднестровья сказал Нягу

Замглавы МИД Михаил Галузин ранее подчеркнул, что намерения Кишинева увеличить военные расходы не помогут урегулировать ситуацию в Приднестровье. Он также отметил, что РФ гарантирует защиту своих граждан и немедленную реакцию в случае эскалации обстановки в Приднестровье.

Правительство Молдавии, согласно стратегии национальной обороны на 2026–2030 годы, намерено довести расходы на оборону страны до 1% от валового внутреннего продукта.