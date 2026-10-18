Москва18 октВести.Власти Молдавии разрабатывают законопроект о введении новой формы воинской службы — 42-дневных военных сборов для мужчин в возрасте до 55 лет. Инициатива призвана закрыть лазейки для уклонистов, избегавших срочной службы до 27 лет, заявил в интервью порталу RLive представитель Минобороны республики полковник Вадим Булгару.
В рамках сборов резервистов планируют отправлять в казармы на шесть недель для обучения обращению с оружием, тактике боевых действий и оказанию первой медицинской помощи. Проект разрабатывается на фоне планов Кишинева довести оборонный бюджет страны до 1% ВВП к 2030 году.