Москва2 ноя Вести.Чешское правительство приняло концепцию строительства вооруженных сил до 2040 года. Об этом сообщает портал denikn.

Из документа следует, что численность вооруженных сил будет увеличена до 32 тысяч человек. Большинство военнослужащих будут контрактниками. Еще 15 тысяч составят резервисты.

Кроме того, чешские военные сделают упор на развитие беспилотных систем и противовоздушной обороны. По мнению авторов концепции, ответственность за оборону Европы теперь лежит не на США, а на самих европейцах.

По данным журналистов, президент Чехии Петр Павел назвал концепцию нереалистичной – она не способна обеспечить боеготовность вооруженных сил.

6 октября чешские СМИ сообщили, что в стране создан полк поддержки сил быстрого развертывания. Новое подразделение сформировали в городе Раковник на основе уже существующего батальона – его расширили с 500 до 1200 военнослужащих.

Главными задачами полка станет краткосрочное размещение, питание, техническая и медицинская поддержка в операциях по перемещению крупных войсковых соединений.