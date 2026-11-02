Москва2 ноя Вести.Промышленно-технологический холдинг из Чехии Czechoslovak Group (CSG), специализирующийся на производстве боеприпасов, намерен расширять свою деятельность. В планах компании - увеличение мощностей, в частности, за счет восстановления и модернизации заводов, построенных в эпоху холодной войны. Об этом рассказал директор по внешним связям компании Ян Хамачек в разговоре с порталом Rapporteur.

Как он отметил, компания реализует несколько проектов. В частности, совместно с греческим государственным оборонным предприятием Hellenic Defence Systems будут запущены производства в Лаврионе. Кроме того, гражданский завод в немецком Вальсроде, специализирующийся на выпуске нитроцеллюлозы, будет переоборудован под военные нужды. Также чешский холдинг приобрел предприятие в Гнашвице, где наладит выпуск "энергетических материалов".

По словам Хамачека, стратегия CSG заключается в том, чтобы "обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских 155-мм боеприпасов".

Что касается сроков, то запуск греческого производства запланирован на 2027 год, в то время как немецкие предприятия должны заработать до конца 2026 года.