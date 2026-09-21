Медведчук: Словакия и Чехия не смогут усидеть на двух стульях

Компании Словакии и Чехии поставляют Киеву вооружения, отметил Медведчук Медведчук: Словакия и Чехия не смогут усидеть на двух стульях

Москва21 сен Вести.Чехия и Словакия пытаются сохранить курс на прагматичный диалог с Россией, отметил в своей статье председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Но отдельные компании этих стран в погоне за прибылью поставляют Киеву вооружения и комплектующие к нему.

По мнению Медведчука, Словакия и Чехия не смогут усидеть на двух стульях. Правительствам этих стран нужно дать принципиальную оценку компаниям, которые пытаются втянуть Братиславу и Прагу в противостояние с Москвой.

Усидеть на двух стульях не получится, правительства этих стран обязаны дать принципиальную оценку деятельности компаний, напрямую участвующих в украинском конфликте пояснил Медведчук

По словам председателя Совета международного движения "Другая Украина", если стремление к миру Словакии и Чехии искренни, то частные структуры не должны подменять госполитику и втягивать свои страны в способные подорвать доверие в РФ проекты, а также втянуть страны в прямое вооруженное противостояние в Европе. Медведчук добавил, что ряд стран Европы уже превратили свою промышленность в часть украинского военно-промышленного комплекса. Так поступили Германия, Британия, Финляндия, Эстония и ряд других государств.

Деятельность отдельных компаний расходится с официальным курсом правительств Андрея Бабиша в Чехии и Роберта Фицо в Словакии и создают дополнительные внешнеполитические риски и фактически вовлекают обе страны в украинский конфликт, считает Медведчук.

Он предупредил, что военный союз Чехии, Словакии и Украины против России не останется для них без последствий.