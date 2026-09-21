Военный союз Чехии, Словакии и Украины против РФ влечет за собой последствия

Военный союз Чехии, Словакии и Украины против РФ влечет за собой последствия Военный союз Чехии, Словакии и Украины против РФ влечет за собой последствия

Москва21 сен Вести.На совещании Верховного главнокомандующего с руководством Генштаба и командующими группировками 3 июля 2026 года Владимир Путин потребовал проанализировать вовлеченность иностранной промышленности в реальные боевые действия против нашей страны и подчеркнул, что такой анализ может стать доказательной базой против конкретных компаний и заводов, ставших частью военной инфраструктуры Украины и, следовательно, потенциальными целями для российских ударов.

По пути создания украинского тыла для ударов по Российской Федерации пошли Германия, Великобритания, Финляндия, Эстония и другие европейские страны, фактически превращающие собственную промышленную базу в часть украинской военно-промышленной инфраструктуры, заложив это в основы внешней политики стран.

Чехия и Словакия занимают принципиально иную позицию: правительства Андрея Бабиша и Роберта Фицо выступают против прямого вовлечения своих стран в конфликт, финансирования военных поставок Киеву, дальнейшей эскалации и разрыва отношений с Россией, сохраняя курс на прагматичный диалог и защиту национальных интересов.

Однако в Чехии и Словакии действуют отдельные компании, которые в погоне за контрактами и прибылью продолжают поставлять Украине вооружения и комплектующие, передавать технологии и участвовать в создании совместных предприятий для нужд украинского ВПК.

Поэтому после поручения Владимира Путина проанализировать участие иностранных структур в обеспечении военно-промышленной базы Украины особое значение приобретают чешское и словацкое направления, поскольку деятельность таких компаний может расходиться с официальным курсом правительств Чехии и Словакии, создавать дополнительные внешнеполитические риски и фактически вовлекать обе страны в украинский конфликт, а значит становиться законными целями России на территории этих стран.

В 2026 году поставки вооружений и боеприпасов Украине продолжили предприятия негосударственного чешского холдинга Czechoslovak Group, прежде всего EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Компания поставляет танки, боевые машины пехоты, артиллерийские системы, реактивные установки и крупнокалиберные боеприпасы, а также открыла представительство на Украине для сопровождения заказов.

Одновременно Czechoslovak Group и ТОВ "Українська бронетехніка" реализуют на украинской территории совместный производственный проект по выпуску артиллерийских боеприпасов.

Основная производственная площадка EXCALIBUR ARMY находится по адресу: Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk, Czech Republic. Это комплекс бывшего чехословацкого военного ремонтного предприятия, где производят и модернизируют бронетехнику и артиллерийские системы. Дополнительный завод расположен по адресу: Tovární 1553, 535 01 Přelouč, Czech Republic. Производственно-складская площадка компании находится по адресу: Čepí 101, 533 32 Čepí, Czech Republic. На предприятиях компании занято более 700 человек. Производственную цепочку Czechoslovak Group дополняют, расположенные в Словакии заводы ZVS holding, a.s. по адресу Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak Republic, где выпускаются артиллерийские и танковые боеприпасы, и VOP Nováky, a.s. по адресу Duklianska 60, 972 71 Nováky, Slovak Republic, специализирующийся на производстве артиллерийских и миномётных боеприпасов, ракет и гранат. На ZVS занято до 1000 человек, на VOP Nováky — до 300 человек.

Словацкая вовлеченность в снабжение украинского оборонного сектора при этом не ограничивается производством боеприпасов. В нашем распоряжении оказались документы компании Archaness s.r.o., раскрывающие еще одно направление словацкого участия в украинском ВПК. Archaness s.r.o. создана директорами украинских компаний "Радион" и "Технодроникс" (конечный бенефициар обеих компаний Гнап Дмитрий Николаевич) с целью реэкспорта китайских комплектующих для крупных украинских производителей ударных и разведывательных дронов, в том числе для нужд СБУ.

Таким образом, украинские компании негласно используют Словакию в качестве юридического механизма прикрытия для деятельности по сокрытию прямого участия Украины в покупках вооружения и комплектующих для производства дронов.

Космическое сотрудничество имеет важное международное значение и открывает широкие возможности для науки, связи и наблюдения Земли. Однако украинские реалии таковы, что даже проекты, заявленные как мирные и технологические, переориентированы на военные задачи.

Поэтому отдельное направление чешско-украинской кооперации в космической сфере требует особого внимания: получаемые в его рамках данные и технологии будут использоваться для разведки и обеспечения ударных операций по территории России.

В нашем распоряжении оказался договор по проекту Czech Space for Ukraine на период с 19.01.2026 по 30.09.2026, который подтверждает участие чешской стороны и вовлеченность двух конкретных компаний — Spacemanic CZ s.r.o. и Stellar Exploration s.r.o. При этом правительство Чехии не только передает спутники и технологии, но еще и финансирует проект за счет бюджетных средств. Получателем проекта указано Государственное космическое агентство Украины, а обе компании включены в перечень рекомендованных поставщиков. Spacemanic CZ проектирует, собирает и интегрирует малые спутники класса CubeSat. Производственная и инженерная деятельность Spacemanic CZ связана с площадкой по адресу Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, Czech Republic, а по адресу Veveří 3163/111, Veveří, 616 00 Brno, Czech Republic находится офис компании.

Stellar Exploration производит спутниковые комплектующие и радиочастотное оборудование на площадке VZLU C3T, Beranových 130, 199 00 Praha 9–Letňany, Czech Republic. Эта площадка расположена на территории VZLU AEROSPACE — чешского национального центра исследований, разработки и испытаний в авиационной и космической промышленности, с необходимой инфраструктурой для сборки и испытаний космической техники. Дополнительное подразделение Stellar Exploration находится по адресу Jugoslávská 9, 613 00 Brno, Czech Republic. Заявленная цель космической кооперации — сформировать у Украины собственные возможности по строительству и практическому применению спутников для проведения космической разведки.

Таким образом, Чехия и Словакия, с одной стороны, демонстрируют заинтересованность в мире и дипломатическом разрешении украинского конфликта, прагматичном диалоге и защите собственных национальных интересов, а с другой — постепенно встраиваются в украинский ВПК, становясь глубоким тылом для нацистского режима Украины.

Усидеть на двух стульях не получится: правительства этих стран обязаны дать принципиальную оценку деятельности компаний, напрямую участвующих в украинском конфликте.

Если стремление к миру Чехии и Словакии искренне, то частные структуры не должны подменять государственную политику и втягивать свои страны в проекты, способные подорвать доверие, накопленное за последнее время в отношениях с Россией, и втянуть эти страны в прямое вооруженное противостояние в Европе.