Москва11 сен Вести.За три года после вступления в НАТО Финляндия, имеющая 1340-километровую границу с Россией, прошла путь от поставщика вооружений Украине до одной из важнейших площадок, на которых украинские оборонные разработки локализуются, производятся и встраиваются в финскую промышленную инфраструктуру. К осени 2026 года это уже разветвленная система совместных предприятий и производственных площадок, охватывающая практически весь спектр современной войны дронов, и вся эта обновленная военно-промышленная инфраструктура участвует в нанесении ударов по гражданским и военным объектам на территории России.

23 августа 2026 года президент Финляндии Александр Стубб привез в Киев представителей сразу семи финских оборонных и технологических компаний - Boomeranger, Insta, Patria, Nokia, ICEYE, Sensofusion и NestAI. За один день были оформлены новые проекты сразу в трех средах современной войны дронов: в воздухе, на земле и на море. Patria договорилась о производстве в Финляндии украинских беспилотников, Insta - о развертывании производства наземных роботизированных комплексов, Boomeranger - о сотрудничестве в сфере морских дронов.

Августовские соглашения лишь закрепили уже давно сложившиеся связи в новой системе украино-финских отношений. К этому моменту украинские разработчики последовательно переносили свои технологии на финские заводы, в стране создавались совместные предприятия и отдельные производственные мощности, а вокруг самих беспилотных платформ формировался второй уровень: спутниковая разведка, защищенная связь, искусственный интеллект и противодействие БПЛА. Финляндия постепенно становится не просто поставщиком вооружений Украине, а одной из зарубежных производственных площадок украинского ВПК

"Нам нужно усилить возможности Украины наносить удары вглубь территории, будь то ракетами или дронами. Это повышает стоимость и цену войны для России. А удары по логистическим центрам увеличивают этот показатель еще на 10%", - заявил Стубб во время визита в Киев, не скрывая главной цели своего визита и причастности к атакам на РФ.

Одной из первых такую кооперационную модель начала выстраивать Summa Defence Oyj. В сеть совместного производства вошли украинские производители беспилотников: ТОВ "КОРТ" (Summa—KORT Oy), ТОВ НВК "Скай Ассист" (Summa—SkyAssist Oy), ТОВ "МПС Девелопмент" (Summa—MPS Development Oy), ТОВ "Грізельда" (Summa—Griselda Oy) и ТОВ "Ельф Системс", под которое были созданы сразу три финские компании - Summa–Elf Sky Oy, Summa–Elf Ground Oy и Summa–Elf Shield Oy. Практически одновременно для обеспечения украино-финской военной кооперации Summa Defence приобрела финскую компанию IntLog Oy, много лет работавшую с Силами обороны Финляндии и их стратегическим оборонно-промышленным партнером Millog Oy, получив готовую производственную и складскую инфраструктуру. Основной комплекс IntLog расположен по адресу Luvalahdentie 449 B, 27820 Säkylä, Finland, еще одна производственная площадка - по адресу Ristolantie 4, 27710 Köyliö, Finland.

К августу 2026 года финская схема Summa Defence по локализации производства украинских дронов стала системой. 19 августа 2026 года финская Innokas Medical Oy заключила соглашение с украинской ТОВ "Ейрлоджикс" о создании в Финляндии мощностей для выпуска разработанных на Украине беспилотных систем на действующей финской производственной площадке Innokas по адресу: Vihikari 10, 90440 Kempele, Finland. 23 августа 2026 года Patria Oyj, на 50,1% принадлежащая государству Финляндия и на 49,9% государственной норвежской Kongsberg Defence & Aerospace AS, заключила соглашение с украинской ТОВ "Центр Досліджень Безпілотних Систем" под брендом "Генерал Черешня", о производстве беспилотников в Финляндии. Специализированное производственное подразделение Patria Drones расположено по адресу: Yrittäjäntie 3, 40950 Muurame, Finland.

Наземное направление дронов в украинско-финской кооперации ВПК выстроено вокруг Insta Advance Oy - оборонно-технологической компании группы Insta Group Oy, стратегического партнера Сил обороны Финляндии. Главный производственный комплекс группы, где размещена в том числе Insta Advance Oy, расположен по адресу: Sarankulmankatu 20, 33900 Tampere, Finland. В феврале 2026 года Insta Advance заключила соглашение с украинской ТОВ "Тенкор" о локализации в Финляндии производства многоцелевых наземных роботизированных комплексов TerMIT (применяемых в подразделениях ГУР), включая их изготовление, сборку и формирование цепочки поставок. 23 августа 2026 года стороны перешли к подготовке непосредственного производства в Финляндии, созданию распределенной сети промышленных партнеров и совместного предприятия. Второй проект наземных беспилотных систем формируется вокруг финской NewPaakkola Oy и украинской ТОВ "Ремтехнологія". Локализация производства украинской технологии осуществляется по адресу: Itäpuolentie 387 B, 95300 Tervola, Finland.

Морское направление украинско-финской кооперации формируется вокруг компании Boomeranger Boats Oy, финского производителя военных и специальных катеров. 23 августа 2026 года компания заключила соглашение с украинским производителем морских беспилотников ТОВ "НОЙ ІКС", разработчиком семейства БЭК "Гарпун", "Баклан", "3-ПАК", "Карась" и "Варвар". Незадолго до соглашения ТОВ "НОЙ ІКС" представило БЭК "Гарпун" на украинско-скандинавской конференции DIH Naval Forge 2026 в Киеве. Производственная база Boomeranger расположена по адресу: Troolitie 12, 07910 Valko, Loviisa, Finland.

Если в производстве беспилотных систем Финляндия в значительной степени локализует украинские технологии, то в системах связи направление кооперации обратное - телекоммуникации и радиотехника традиционно относятся к наиболее сильным направлениям финской промышленности. Именно в Финляндии в 1991 году состоялся первый коммерческий звонок GSM, а город Оулу, где сосредоточены разработки Nokia и Bittium, сами компании называют финским "домом радио". 25 июня 2026 года Bittium Wireless Oy заключила соглашение с украинской ТОВ "Хімера Юкрейн", производителем защищенных тактических радиостанций HIMERA, о совместимости и интеграции украинских решений с финскими системами военной связи Bittium. Одновременно вокруг Bittium формируется более широкий комплекс управления беспилотными системами: в марте компания начала интеграцию своих тактических сетей с комплексами обнаружения и противодействия БПЛА компании Sensofusion Oy, системы которой уже используются ВСУ, а 15 июня - с NestAI Oy, чья платформа NestOS внедряется непосредственно в радиостанции Tough SDR и сетевое оборудование Bittium.

Еще одно звено - это компания Nokia Oyj, создавшая в 2026 году отдельное подразделение Nokia Defense: совместно с NestAI компания разрабатывает военную архитектуру, объединяющую искусственный интеллект, сенсоры и развертываемые сети 5G для управления беспилотными автономными системами. Примечательно, что основные финские площадки двух крупнейших участников этого направления находятся именно в Оулу: Bittium Wireless Oy — Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu, Finland, а производственно-исследовательский комплекс Nokia Oyj, где разрабатываются и выпускаются системы радиосвязи 5G и 6G, — Ritaharjuntie 3, 90590 Oulu, Finland. Площадки остальных участников расположены по адресам Sensofusion Oy: Hakamäenkuja 1, 01510 Vantaa, Finland; NestAI Oy: Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland.

Финляндия превращает собственную территорию и свою промышленную базу в производственно-технологический придаток украинского ВПК. На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, которое он сделал 30 августа о необходимости начала переговоров с Москвой, выглядит циничным и лживым. На фоне этих заявлений идет превращение страны в производственную базу украинского ВПК, наносящего удары по объектам Российской Федерации, что делает объекты ее промышленности законными целями для всего арсенала средств, имеющегося в распоряжении ВКС России

"Лично я думаю, что Путин понимает только тогда, когда с ним говорят жестко", - заявил Стубб во время встречи с политическими обозревателями в Президентском дворце в январе 2025 года. Но если жестко поговорят с самим Стуббом, который милитаризирует Финляндию? Не стоит игнорировать слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева. "Это не намеки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определенных случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намеком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства. В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утвержденные президентом, были внесены важные уточнения, которые конкретизируют условия применения Россией ядерного оружия. Дополнен и перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания", - зампред Совбеза Российской Федерации.

Упомянутый финским президентом президент РФ Владимир Путин предлагает всем политикам внимательно изучать историю. Для Стубба это было бы очень важным советом, поскольку никогда в истории милитаризация Финляндии не заканчивалась ничем хорошим и приносила финскому народу только горе.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"