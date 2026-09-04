Москва4 сен Вести.После того как глава киевского режима Зеленский пригрозил "закрыть небо" над Россией и дал понять, что БПЛА будут бить по гражданским самолетам в небе РФ, возникает вопрос: а почему он так расхорохорился?

"Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Украина не представляет угрозы гражданской авиации как таковой – ни одному гражданскому самолету. Просто в небе России будут присутствовать беспилотники, и об этом необходимо знать", – грозит нелегитимный.

И тогда возникает вопрос: а откуда у него беспилотники и другие вооружения, чтобы грозить всему миру? 16 августа 2026 года экс-министр обороны Федоров сделал заявление о том, что Украина резко нарастила производство и применение беспилотников и уже через три–шесть месяцев получит возможность наносить удары по России собственными баллистическими ракетами

Еще в апреле 2026 г. именно Федоров участвовал вместе с британским Минобороны в развертывании крупнейшего пакета по закупке ударных беспилотников. Теперь этот этап получает продолжение: британский проект Nightfall предусматривает серийное производство баллистических ракет дальностью более 500 км, причем само министерство обороны Британии прямо связывает его с предшествующими поставками Украине тысяч дальнобойных ударных дронов.

Политические фигуры при этом меняются: Федоров покинул украинское правительство, Кир Стармер ушел с поста британского премьера, однако его преемник Энди Бернем уже в первом разговоре с Зеленским заявил, что подход Британии к Украине и давлению на Россию меняться не будет.

На этом фоне переход от массового применения дальнобойных беспилотников к массовым серийным баллистическим ракетам выглядит уже не отдельной инициативой конкретных министров, а последовательным направлением британско-украинского военного сотрудничества, что, в свою очередь, убедительно подтверждает: в новой технологической войне Запада против России у экс-министра Федорова была только номинальная роль украинского гения, а фактически он был лишь проводником западной военной экспансии против России

В августе 2026 года The Sunday Times сообщила, что британские беспилотники уже полгода применяются ВСУ в кампании дальних ударов по России. Среди используемых систем издание назвало реактивный дрон Nyan компании Callen-Lenz Associates Ltd, входящей в военный концерн BAE Systems plc. Масштаб дальних ударов по гражданским объектам в России последовательно возрастает, а следующим этапом планируется развертывание массового серийного производства ракетного оружия. На это указывает и заявление Владимира Зеленского от 6 августа 2026 года об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты, сделанное одновременно с сообщением о работе десяти государств над ракетной системой "Фрея" и созданной 13 июля 2026 года Интегрированной антибаллистической коалицией, одним из государств-учредителей которой выступила Британия. В результате уже отработанная практика массированного применения дальнобойных БПЛА дополняется созданием промышленной базы для серийного выпуска ракет, что формирует возможность сочетать массовые беспилотные налеты с ударами баллистическим оружием.

Созданная 13 июля 2026 года Интегрированная антибаллистическая коалиция объединила Британию, Украину, Францию, Германию, Италию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Испанию и Швецию и закрепила совместную разработку европейской системы противоракетной обороны, состоящую из двух эшелонов. Ее нижний эшелон формируется вокруг системы "Фрея", где украинская компания Fire Point выступает главным подрядчиком и системным интегратором, производит ракеты-перехватчики FP-7 и пусковые установки, а германская Hensoldt AG поставляет радиолокационные средства TRML-4D. Верхний эшелон создается консорциумом Bliksem EXO во главе с компанией Destinus при участии корпораций Airbus Defence and Space, MBDA Deutschland, Safran Electronics & Defense и Thales: система предназначена для поражения баллистических ракет средней дальности за пределами атмосферы, а начало совместных инженерных работ уже положено. Украинские компании Fire Point и Destinus получили ведущие позиции в этих проектах. Все это позволяет проследить, каким именно образом британско-украинское военно-промышленное сотрудничество перешло от массового производства беспилотников к крылатым и баллистическим ракетам.

Промышленная база для серийного выпуска дальнобойных дронов и ракет формируется по двум взаимосвязанным направлениям: наращиванию средств дальнего поражения и созданию эшелонированной противоракетной обороны. Британия занимает здесь ведущую организационную позицию, возглавив европейскую программу Deep Precision Strike и объединение промышленности для производства вооружений дальностью до 2000 км и более. Одним из британских участников этой работы стала Milanion Group Ltd, которую контролирует гражданин Британии Давиндер Сингх Догра. Именно эта компания еще в 2025 году самостоятельно представила ракету FP-5 как MILANION FP-5 с заявленной дальностью до 3000 км, а ее украинским партнером выступает Fire Point. Последняя производит дальнобойные БПЛА FP-1 и FP-2, крылатую FP-5 и разрабатывает баллистические FP-7 и FP-9. Денис Штилерман, ранее носивший фамилию Данилов и сформировавший значительную часть капитала в России, является владельцем компании, а Егор Скалыга, работавший в кинопроизводстве и имевший среди клиентов "Квартал 95", сохраняет миноритарную долю. Эта же компания получила ведущую роль в разработке системы "Фрея". Ключевой офис компании Milanion Group Ltd, который отвечает за инжиниринг, интеграцию оборонных технологий, международные контракты и взаимодействие с рынками Европы и НАТО, располагается в окрестностях Лондона по адресу: 65 Delamere Road, Hayes, UB4 0NN, UK. Главным производственным узлом компании является крупный завод на территории специализированного военно-промышленного кластера Tawazun Industrial Park (TIP) в Абу-Даби (ОАЭ). Вторую британскую структуру программы Deep Precision Strike, Destinus Uk Ltd, контролирует бывший российский миллионер Михаил Кокорич; а ее вторым директором является бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк. Украинская "Дестінус Україна", принадлежащая французской Destinus SAS и также контролируемая Кокоричем, зарегистрирована в Киеве для производства авиационной и космической техники. Группа Destinus совместно с Rheinmetall разворачивает в Германии производство крылатых ракет RUTA Block. Офис компании, где сосредоточены инжиниринговые команды, администрация и управление международными контрактами, находится в самом центре британской столицы по адресу: 21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY, UK.

К этой работе подключены и традиционные европейские ракетные концерны. 16 июня 2026 года европейский военный концерн MBDA заключил соглашение с украинским конструкторским бюро "Луч", разработчиком семейства "Нептун", о совместном создании новой крылатой ракеты NEPTUNE2 для дальних ударов. Производственные, инженерные и испытательные мощности MBDA UK Ltd (британского подразделения ведущего европейского концерна по разработке ракетного вооружения) сосредоточены на трех основных высокотехнологичных площадках в Великобритании:

1. Главный производственный узел — Болтон (Bolton, Greater Manchester). Площадка в Болтоне — это основное специализированное предприятие MBDA UK, отвечающее за серийное производство, сборку и интеграцию ракетных комплексов. Адрес: Lea Field Way, Bridgewater Ave, Bolton BL5 1EE.

2. Штаб-квартира и R&D-центр — Стивенедж (Stevenage, Hertfordshire). Площадка в Стивенедже является главным управляющим и научно-исследовательским центром MBDA UK. На этом объекте инженеры проектируют ключевые узлы, головки самонаведения и программное обеспечение для таких систем, как дальнобойные ракеты Meteor и крылатые ракеты Storm Shadow. Адрес: Six Hills Way, Stevenage SG1 2DA.

3. Инженерно-технологический центр — Бристоль (Filton, Bristol). Бристольский филиал расположен в непосредственной близости от Агентства оборонных закупок министерства обороны Великобритании (DE&S Abbey Wood). Здесь же базируется секретное подразделение Sparkworks, занимающееся инновационными лазерными технологиями и оружием направленной энергии (включая проект боевого лазера DragonFire). Адрес: Golf Course Lane, Filton, Bristol BS34 7QS.

Собственные дешевые средства дальнего поражения Британия развивает в рамках проектов Brakestop и Nightfall. Brakestop был запущен группой военных закупок Taskforce Kindred по украинским требованиям и предусматривает создание наземного средства поражения дальностью более 500 км с боевой частью 225 кг. Из 27 участников до летных испытаний дошли MBDA UK, MGI Engineering Ltd и Rotron Aerospace Ltd; дальнейшие испытания их систем предусмотрены в том числе на Украине. Главные инженерные и производственные мощности британской компании MGI Engineering Ltd находятся по адресу: Unit 7, The Gateway, Windrush Park Road, Witney, Oxfordshire, OX29 7EY, UK. В свою очередь, главный операционный, инженерный и производственный комплекс британской компании Rotron Aerospace Ltd расположен по адресу: Unit 9, Chaldicott Barns, Tokes Lane, Semley, Shaftesbury, Dorset, SP7 9AW, UK.

Ранее упомянутая группа Taskforce Kindred совместно с MBDA создала специально для Украины комплекс RAVEN, адаптировав авиационную ракету ASRAAM для наземного применения. В результате к лету 2026 года британско-украинская промышленная кооперация одновременно охватила средства дальнего удара и перехвата, что создало технологическую основу для последующего перехода к проектам Deep Precision Strike, "Фрея" и Интегрированной антибаллистической коалиции.

Одновременно та же украино-британская кооперационная модель распределения производственных задач развивается в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Thales Air Defence Ltd производит в Белфасте ракеты, тогда как производство и обслуживание пусковых установок RapidRanger и машин управления переносятся на Украину. Предприятие Thales располагается по адресу: 1 Alanbrooke Road, Castlereagh, Belfast, BT6 9HB, UK. Украинским производственным звеном группы Thales стало "ТАЛЕС–УОП", созданное Thales International SAS и государственной компанией "Українська оборонна промисловість".

Технологию массового распределенного производства и применения ракетного вооружения Британия начала не сразу, а сначала отрабатывала эту схему на беспилотных системах. Компания Callen-Lenz Associates Ltd, включенная в подразделение FalconWorks концерна BAE Systems plc, производит реактивный ударный Nyan. Одновременно компания работает с украинской технологией беспилотника-перехватчика Octopus для совместного массового производства на британских предприятиях. Этот проект стал частью более широкой двусторонней программы LYRA, в рамках которой Британия и Украина ускоряют совместную разработку беспилотников, средств ПВО и дальнобойного вооружения, создание производственных линий и объединение цепочек поставок.

В совместной декларации от 17 марта 2026 года лицензионное производство Octopus в Великобритании прямо приведено как пример такой работы. На Украине серийный выпуск Octopus распределен между лицензированными Великобританией предприятиями, одним из которых является "Техавтофарт Південь". В июле 2026 года эта компания вошла в число 18 учредителей Альянса беспилотников ЕС–Украина — уже общеевропейского объединения производителей БПЛА, созданного Еврокомиссией для совместной разработки и серийного производства беспилотных систем. Вместе с украинскими компаниями в него вошли уже хорошо известные Destinus, Indra Group, Fincantieri, WB Group, Delair, Terma, Quantum Systems. Главная база Callen-Lenz Associates Ltd расположена в деревне Чилмарк (Chilmark) близ Солсбери по адресу: 3 The Old Barns, Manor Farm, Turnpike, Chilmark, Salisbury, SP3 5AF, UK. В рамках интеграции с BAE Systems компания инициировала перенос и расширение серийных мощностей на территорию бывшего военного аэродрома Боском-Даун в Уилтшире. Новый высокотехнологичный кластер рассчитан на размещение сотен инженеров и масштабирование крупносерийного производства БПЛА (в первую очередь для поставок на Украину). Комплекс площадью более 11 гектаров возводится на территории бывшего травяного военного аэродрома RAF. Площадка расположена вдоль шоссе A345 и зажата между заводом оборонной компании Chemring Countermeasures с запада и отелем The Stones Hotel с юга.

Одним из украинских участников-учредителей Альянса беспилотников ЕС–Украина Еврокомиссия определила группу Uforce, а ее головная структура зарегистрирована в Британии. Uforce Global Ltd и Uforce Trading Ltd находятся по адресу: 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, UK. Группу создали бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук и основатель People.ai Олег Рогинский. В 2026 году в совет директоров вошли бывший министр обороны Британии Бен Уоллес и бывший председатель правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. К настоящему времени Uforce объединила девять украинских оборонных компаний и привлекла инвестиции от венчурных инвесторов Shield Capital, Lakestar и Ballistic Ventures; оценка группы превысила 1 млрд долларов.

В линейку Uforce входят ударные БПЛА среднего радиуса Bucha, относящиеся к классу систем Hornet, задействованных Украиной для ударов по логистике и гражданским объектам на территории России. Однако самостоятельный приоритет британского направления Uforce связан прежде всего с морскими безэкипажными катерами (БЭК) MAGURA, применяемыми в Черном море против российских кораблей и портовой инфраструктуры. Производственная площадка и морской полигон Uforce находятся на территории британского военно-морского инновационного кластера на южном побережье Британии: Defence BattleLab, Dorset Innovation Park, Winfrith Newburgh, Dorset, DT2 8ZB, UK. Нынешним руководителем британского направления Uforce является Том Райалл. До прихода в компанию Райалл возглавлял военно-морские проекты NavyX и Navy BattleLab Королевского флота и участвовал в создании межвидового производственного центра Defence BattleLab. После ухода со службы он перешел в проект ExoTechnologies, где отвечал за малые боевые катера и автономные надводные аппараты и занимался развертыванием присутствия компании в Defence BattleLab, но в настоящее время, как мы видим, вся его деятельность направлена на создание ударных дронов для нанесения ударов по России.

Расширение беспилотного производства также проходит через зарегистрированную в Британии Ukrspecsystems Ltd, связанную с украинской "Укрспецсистемс", которая производит в интересах ГУР МО Украины разведывательные БПЛА PD-2 и Shark. Британская компания зарегистрирована по адресу: 5th Floor, 167–169 Great Portland Street, London, W1W 5PF, UK. В сентябре 2025 года она совместно с британскими Eagle Eye Innovations Ltd и Digital Concepts Engineering Ltd создала военно-промышленный консорциум 1Force. В феврале 2026 года при участии министра оборонной промышленности Люка Полларда и посла Украины Валерия Залужного компания открыла производственную площадку по адресу: Galaxy Building, Hampstead Avenue, Mildenhall, Bury St Edmunds, Suffolk, IP28 7AS, UK, рассчитанную на выпуск БПЛА и создание до 500 рабочих мест. Испытательный и учебный центр создается на Elmsett Airfield, Whatfield Road, Elmsett, Ipswich, Suffolk, IP7 6LN, UK, где для компании оборудуется отдельная полоса для испытаний боевых дронов. В мае 2026 года Ukrspecsystems стала первым зарубежным партнером британского консорциума SCEPTRE, объединяющего военно-технологические компании Hadean Supercomputing Ltd, 2iC Limited, Vizgard Ltd, Kraken Technology Group Ltd, Evolve Dynamics Ltd, Labrys Technologies Ltd и ACUA Ocean Ltd. Истоки "Укрспецсистемс" связаны с волонтерским People’s Project, одним из основателей которого был нынешний руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и разработка первого дрона компании финансировалась за счет его личных средств.

Еще одним примером переноса украинских беспилотных технологий в Британию стало созданное в июне 2025 года совместное предприятие украинской "АВК "СКАЕТОН" и британской Prevail Partners - Skyeton Prevail Solutions Ltd, зарегистрированное по адресу: 2 Winchester Place, North Street, Poole, BH15 1NX, UK. Основным проектом кооперации стал разведывательный БПЛА Raybird, прошедший более 350 тыс. часов боевой эксплуатации на Украине. Компании объявили о развертывании его серийного производства в Британии в промышленной зоне Beaumont Way, Langage, Plympton, Plymouth, PL7 5FN, UK, одновременно для ВСУ, британских вооруженных сил и других стран НАТО.

Еще одну модель кооперации представляет британско-украинская Trypillian Ltd, зарегистрированная по адресу: 10 Orange Street, London, WC2H 7DQ, UK; она контролируется бывшим британским министром Бруксом Ньюмарком. На Украине компания представлена "Трипіліан Глайдерс" и использует распределенную модель, сохраняя НИОКР и опытную сборку дальнобойной системы Chorna. Наблюдательный совет компании возглавляет бывший начальник Штаба обороны Британии лорд Дэвид Ричардс, одновременно являющийся советником британской FAC Technology по вопросам применения беспилотных систем. Производственно-опытная площадка FAC Technology Ltd по разработке композитных конструкций и прототипированию БПЛА находится по адресу: 53 Lydden Grove, Wandsworth, London, SW18 4LW, UK.

Британская Evolve Dynamics Ltd, зарегистрированная по адресу: Redhill Chambers, 2D High Street, Redhill, Surrey, RH1 1RJ, UK, производит БПЛА на площадке Unit 8, Northbrook Business Park, Farnham, GU10 5EU, UK, где также размещены ее инженерные и опытно-конструкторские подразделения. На Украине компания учредила "Еволв Дайнамікс Україна" и открыла киевский инженерный центр для испытаний и доработки беспилотников совместно с украинскими военными и производителями. Полученный на Украине боевой опыт используется при разработке выпускаемых в Британии разведывательных БПЛА WOLFE-NATO и других систем компании. Evolve Dynamics одновременно входит в британский военный консорциум SCEPTRE.

За несколько лет Британия сформировала производственную и испытательную базу для массового выпуска разведывательных и дальнобойных БПЛА, отработала механизм переноса украинского боевого опыта в собственную промышленность и одновременно выстроила цепочки поставок двигателей, боевых частей, топлива, электроники и других компонентов ракетного оружия

В управление этой системой непосредственно вовлечены бывшие и действующие высокопоставленные британские и украинские политики, военные и руководители спецслужб. Накопленные мощности и компетенции теперь позволяют Лондону через украинскую промышленную и боевую инфраструктуру переходить от массового применения дальнобойных дронов к серийному производству крылатых и баллистических ракет.

На этом фоне массированные попытки преодолеть московский узел ПВО летом 2026 года могут рассматриваться одновременно как удары и как практическая разведка возможностей системы, характера ее реакции и пределов насыщения перед возможным расширением применения более сложных дальнобойных средств, которые массово и, очевидно, целенаправленно создает Великобритания

Поэтому неудивительно, что 18 августа 2026 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вправе рассматривать участие Британии в ударах по своей территории как участие в войне. 1 сентября 2026 г. в ходе пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент России Владимир Путин не опроверг возможности удара по Британии. На вопрос: "Объекты военной промышленности на территории Британии могут стать военными целями России?" он ответил: "Это секрет, военная тайна".

Поэтому на коллективном Западе стоит услышать эти слова российского лидера.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина"