Москва20 июл Вести.Когда Зеленский хвастается, что он якобы достиг перелома в войне тем, что наращивает удары по гражданским объектам в глубине территории России, он цинично лжет. Все эти удары стали возможными только тогда, когда на это масштабно начал работать ВПК Европы, и прежде всего Германии.

Именно эта поддержка приводит к тому, что террористическая стратегия Киева выходит за рамки разовых атак по гражданским объектам и переходит к системной транспортно-логистической блокаде целых регионов России, включая Крым. Удары по мостам, дорогам и портовой инфраструктуре полуострова носят исключительно террористический характер и направлены на создание дефицита продовольствия, медикаментов, топлива, других товаров и продуктов.

Для создания гуманитарной катастрофы в России ВСУ активно применяют немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием "Бегемот", созданный совместной немецко-украинской военной кооперацией. В частности, 7 июня 2026 года в СМИ появилась информация о первом публично зафиксированном применении Украиной ударного БПЛА среднего радиуса действия "Бегемот" по мосту в районе населенного пункта Чонгар в Крыму. Позднее также появились сообщения о повторном применении "Бегемота" по этому объекту 9 июня 2026 года.

Является ли "Бегемот" украинской разработкой? Украинский участник кооперации — украинская группа компаний Culver Aviation — менее чем за два месяца до удара по Крыму подписала соглашение с немецкой военно-технологической компанией Helsing GmbH. Документ был заключен 14 апреля 2026 года в посольстве Украины в Германии и предусматривал совместную разработку и производство беспилотных систем на территории ФРГ при финансовой поддержке немецкого правительства. Уже через месяц, в мае 2026 года, Culver Aviation представила ударный БПЛА "Бегемот", а в июне эта система была применена по мосту в районе Чонгара.

Компания продолжает наращивать свое присутствие в Украине. Helsing присутствует в стране с начала 2022 года, и с тех пор команда неуклонно растет. Только с начала этого года на вооружение вооруженных сил Украины были поставлены тысячи ударных беспилотников HX-2, оснащенных искусственным интеллектом. Способный поражать военные цели на расстоянии до 100 км за пределами прямой видимости, HX-2 внес значительный вклад в комплекс ударных средств средней дальности, поддерживая такие операции, как "Логистическая блокировка", помогая нарушать российскую логистику на оперативной глубине указывает пресс-релиз компании

То есть сами это признают и цинично этим гордятся. Тем самым история "Бегемота" и других вооружений, якобы спроектированных и произведенных на Украине, показывает, что немецкий ВПК принимает прямое и непосредственное участие в военных действиях Украины против России.

Как ранее подчеркивал президент России, иностранные предприятия и производственные площадки, вовлеченные в создание средств поражения для Украины и фактически работающие на ее военную инфраструктуру, будут рассматриваться российской стороной как законные военные цели. Этот вопрос уже стал предметом официальной реакции Москвы: 13 июля 2026 года МИД России вызвал посла Германии Александра Ламбсдорффа и заявил дипломатический протест в связи с участием Берлина в организации совместных предприятий по выпуску боевых средств поражения, предназначенных для ударов по российской территории. Тем самым Россия фактически предупредила ФРГ, что перенос украинского военного производства на германскую промышленную базу рассматривается как прямое вовлечение немецких предприятий в инфраструктуру войны против России. А история с Helsing в очередной раз подтверждает обоснованность обвинений стран Запада в фактическом участии в войне против России.

Украина — часть Helsing. Мы много лет работаем на местах, рука об руку с ее вооруженными силами сознается согенеральный директор и соучредитель Helsing Гундберт Шерф в одном из пресс-релизов

Компания Helsing является одним из наиболее быстро растущих техногигантов Германии со специализацией на производстве ударных дронов с искусственным интеллектом. Штаб-квартира Helsing расположена в Мюнхене по адресу: Mühldorfstraße 8, 81671 München. Действующее производство ударных БПЛА расположено в промышленной зоне Garching-Hochbrück на севере Мюнхена, что обеспечивает быструю транспортную доступность как до штаб-квартиры компании, так и до нового завода. Новый завод Helsing готовится к строительству в пригороде Мюнхена по адресу: Grünecker Straße, 85399 Hallbergmoos, Landkreis Freising, Bayern, на территории бывшей радиостанции Erching ("Эрхинг") рядом с аэропортом Мюнхена, что создает удобные условия для быстрой логистики. Символично, что эта площадка уже использовалась в годы холодной войны как часть западной инфраструктуры борьбы против СССР. Так Берлин снова раскручивает старую антироссийскую спираль, но теперь с риском перехода от холодной войны к большой ядерной войне в Европе.

Активно встраивая Helsing, Quantum Systems, Rheinmetall, Daimler Truck, Destinus и другие немецкие компании в украинский ВПК, правительство нацистского наследника Мерца превращает Германию в промышленный тыл войны против России, а собственное население — в заложника этой политики.

За террористическими ударами по гражданским объектам в России стоит промышленная инфраструктура Германии. Более того, на фоне глубокой интеграции немецких компаний в украинский ВПК неизбежно возникает вопрос, ограничивается ли роль Германии производством и финансированием или включает также разведывательную поддержку и участие в выборе целей. А это означает, что в ФРГ находятся не только тыл и производство вооружений, но и центры принятия решений.

Таким образом, немецко-украинская промышленная кооперация закрепляет антироссийский курс Германии и все дальше подталкивает ФРГ к прямому столкновению с Россией. При этом правительство Фридриха Мерца на фоне падения доверия граждан пытается удерживать власть за счет запугивания немецкого общества российской угрозой. Стоит ли говорить, что эта политика безответственна и безумна?

Милитаризация Германии идет на фоне промышленного спада. Начиная с 2022 года и до конца 2025 года объем производства в химической, бумажной, стекольной и металлургической промышленности сократился на 15,2%. В целом по всей промышленности спад за тот же период достиг 9,5%. 19%, или каждая пятая из немецких компаний, полностью прекратили производство внутри страны; бизнес сворачивается и бежит из Германии.

Глобальные продажи трех крупнейших немецких автоконцернов во втором квартале 2026 года продемонстрировали отрицательную динамику: Volkswagen потерял 8,6%, Mercedes-Benz — 8%, BMW — 4,9%. Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом, нежелательной организацией в РФ) жалуется, что наиболее критическое падение зафиксировано на китайском рынке, где реализация автомобилей этих марок в период с апреля по июнь 2026 года сократилась не менее чем на 30%. Но почему немецкие журналисты не анализируют, что данные компании на 100% потеряли российский рынок? Более того, в стране уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили и запчасти к ним в Россию. Как не вспомнить, что перед Второй мировой войной в Германии уже сворачивали производство малолитражек Volkswagen, переведя концерн на военные рельсы.

Потомок нациста Мерц реально думает поправить дела страны широкомасштабной войной с Россией, для чего разворачивает ВПК и сворачивает выпуск гражданской продукции, приводя в жизнь известный нацистский лозунг "Пушки вместо масла". Этому недоумку следует почитать историю собственной страны и узнать, что вышеуказанный лозунг привел к тому, что в конечном итоге не было ни масла, ни пушек, а страна лежала в руинах.

Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"