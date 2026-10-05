Киев инвестирует €93 млн в строительство завода по производству снарядов в Литве

Украина потратит €93 млн на производство боеприпасов в Литве Киев инвестирует €93 млн в строительство завода по производству снарядов в Литве

Москва5 окт Вести.Украина потратит свыше 93 миллионов евро на строительство завода по производству снарядов в Литве. Об этом сообщило агентство BNS.

Уточняется, что министерство экономики и инноваций Литвы подписало соответствующий договор с дочерним предприятием Днепровского энергомеханического завода. Стороны также обсудили проект постановления, согласно которому завод будет признан важным для литовской обороны.

Его стоимость (Завода. – Прим. ред.) оценивается в 93,3 миллиона евро говорится в публикации

Строительство начнется в ближайшие месяцы, а производство боеприпасов по стандартам НАТО стартует уже со следующего года.

Ранее сообщалось, что гражданский мобилизационный резерв в Литве собираются расширить примерно до 100 тысяч человек.